Ricarica elettrica, i bonus restituiscono il 40 per cento di quanto speso per colonnine, impianti…

Un “bonus” destinato a far accelerare l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche grazie al quale imprese e professionisti potranno recuperare il 40 per cento delle spese ammissibili sostenute per dotarsi delle “colonnine”. Per ottenerlo(fino a un importo di 375mila euro) basterà presentare la domanda sul sito di Invitalia (www.invitalia.it) compilando il form online che consente di dare un considerevole taglio alle spese sostenute, a partire dal 4 novembre 2021, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica (comprese le spese di installazione, gli impianti elettrici e dispositivi per il monitoraggio nonché le opere edili strettamente necessarie); i servizi di connessione a impianti elettrici (con un tetto massimo del 10 per cento della spesa totale); progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (sempre nel limite massimo del 10% per cento. Le risorse stanziate ammontano a 87 milioni e mezzo di euro e le domande per ottenere gli incentivi dovranno essere presentate entro il 20 giugno. Nel caso in cui l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica fosse superiore a 375mila euro, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it. Per ulteriori informazioni è attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 il numero verde gratuito 800 77 53 97.