Riparte la corsa agli incentivi per sostituire i vecchi camion. In “palio” 25 milioni di euro

Riparte la corsa agli incentivi per il mondo dell’autotrasporto con la possibilità, già “operativa”, di scaricare dal sito Ram (clicca qui) il modello della presentazione della domanda per ottenere una parte dei 25 milioni di euro messi a disposizione per il rinnovo del parco veicolare con il decreto ministeriale dello scorso 1 dicembre. Le domande potranno essere presentate il 4 marzo, giorno scelto per il click day, mentre sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati termini e delle modalità operative per la richiesta. In caso di dubbi le imprese di autotrasporto avranno a disposizione anche una email alla mailbox dell’help desk (incentivoinvestimenti@ramspa.it) alla quale scrivere. Il nuovo click day prevede il diritto per ogni impresa a a presentare una sola domanda, inserendo le informazioni richieste e poi scaricando il file “Pdf editabile” per effettuare la firma elettronica e inviarlo tramite Pec insieme ai documenti da allegare indicati. Per fornire infine un aggiornamento sulle risorse ancora disponibili in funzione delle domande presentate sono stati previsti tre contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento.