Tenta di salire sul pullman all’ultimo istante con il monopattino: travolto, muore a 19 anni

Avrebbe tentato di salire a bordo di un autobus all’ultimo istante, dopo aver fatto una corsa trascinando il suo monopattino, ma quel tentativo di non perdere il pullman gli è costato la vita: è morto così un ragazzo di 19 anni, travolto dal bus dell’Atb della Linea 8 appena partito da piazzale Marconi, crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram di Bergamo. La vittima, Zaccaria Belatik, abitava con la famiglia a Brembate, sempre nella Bergamasca e secondo una prima ricostruzione si sarebbe avvicinato, a piedi, spingendo il monopattino elettrico, alla parte anteriore del pullman, probabilmente per farsi notare dall’autista che invece non l’ha visto, colpendolo e trascinandolo per alcuni metri. Un impatto che non ha lasciato scampo al ragazzo che aveva appena raggiunto la stazione insieme ad alcuni amici con un altro autobus.