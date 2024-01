Specialisti del trasporto, i professionisti che hanno spalancate le strade per trovare lavoro

Specialisti del trasporto, ovvero professionisti del settore non solo in possesso di specifiche abilitazioni e patenti ma anche preparati per svolgere al meglio mansioni legate alla guida degli automezzi, di carrelli, di gru e piattaforme di lavoro, oltre a mansioni specifiche legate alla scorta tecnica. Figure professionali altamente qualificate, capaci di abbinare competenze specializzate, che la Scuola nazionale trasporti e logistica di La Spezia è pronta a formare, in collaborazione con Triacca Trasporti, attraverso un corso offerto a candidati che abbiano compiuto 21 anni di età e che siano in possesso della patente B, che siano in stato di disoccupazione e stato di non occupazione. Un corso che rappresenta una grande opportunità per farsi strada nel mondo del lavoro non solo perché è gratuito ma anche perché garantisce l’assunzione, al termine del corso, per almeno il 60 per cento dei partecipanti idonei. La durata del corsoè di circa quattro mesi, e prevede lo svolgimento sia di sessioni teoriche sia di sessioni pratiche, svolte anche sui mezzi operativi. Tutte le informazioni sul bando per partecipare sono on line sul sito della Scuola nazionale trasporti e logistica di La Spezia