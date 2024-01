Salvini autista incapace sulla neve? “Quello che nel video sbaglia a montar le catene non sono io”

La somiglianza è davvero notevole, il colore della giacca a vento in stile leghista ma l’automobilista decisamente incapace filmato mentre tenta di far partire la propria auto sulla neve dopo aver montato le catene da neve sulle gomme anteriori pur avendo la trazione posteriore, non è Matteo Salvini. E’ stato lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ad affermarlo denunciando come il video diffuso su TikTok, schizzato immediatamente alle stelle con oltre due milioni di visualizzazioni, sia un falso. “Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!” ha postato il ministro. Ora non resta che attendere di scoprire se la sua replica riuscirà ad avere lo stesso incredibile successo in termini di cliccate avuto dal video-fake denunciato dal ministro che, nel video del suo “sosia, guidava tra l’altro un’auto elettrica, soluzione contro la quale Matteo Salvini si è sempre “scontrato”.