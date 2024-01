Il motoclub che cerca nuovi amici per portare aiuto su due ruote alle attività in difficoltà

Anno nuovo, campagna associativa nuova. Un appuntamento che per gli appassionati di due ruote tesserati alla Scuderia Norelli, storico motoclub cittadino protagonista di alcuni capitoli straordinari della storia motociclistica non solo a livello locale ma anche nazionale e spesso internazionale, si ripete da ormai 57 anni e che per il 2024 prevede un’importante novità: la creazione di una nuova tessera, affiancata a quella “ufficiale”, riservata ai “nuovi amici della Norelli”, soci sostenitori magari anche non motociclisti ma convinti che le due ruote possano rappresentare un prezioso strumento per la mobilità sostenibile, per l’economia del territorio. Una “svolta” decisa dal consiglio direttivo con un obiettivo ben preciso: coinvolgere più persone in un progetto per far accelerare lo sviluppo del mototurismo in Bergamasca, sostenendo in particolare i paesi più piccoli e in difficoltà, come per esempio molte realtà di montagna, “portando” turisti che, statisticamente, spendono più di altri, per esempio fermandosi abitualmente consumare in bar e ristoranti, e tutelando contemporaneamente l’ambiente considerato il drastico taglio alle code che può derivare dall’uso delle due ruote anziché delle quattro, e di conseguenza dell’inquinamento. Una tessera di “amico sostenitore” che chiunque (senza saper riconoscere a distanza un motociclista dall’odore di olio di ricino della miscela o il modello di una moto senza vederla dal solo rumore del motore) potrà richiedere semplicemente inviando una e mail all’indirizzo info@scuderianorelli.it. Lo stesso identico “percorso” che potrà seguire, del resto, anche chi, già socio, invece volesse rinnovare, o chi, “motociclista vero”, volesse sottoscrivere per la prima volta la “tessera ufficiale”, confermando la propria adesione a un club che per moltissimi associati è diventato una vera e propria famiglia, dove ritrovare amici di sempre (o nuovissimi) con i quali condividere la passione per la moto, per partecipare a competizioni o più semplicemente per dare un aiuto a gestirle, per assistere a gare, per organizzare escursioni fuoristrada o ancora visite a musei, per partecipare a eventi dedicati alla moto. O, ancora, per dare una mano all’organizzazione degli appuntamenti organizzati dalla scuderia: a partire dal fiore all’occhiello, la Valli Bergamasche Revival (la cui ultima edizione è andata in scena a giugno 2022 sul prato della Fara a Bergamo alta, con un successo di partecipanti e di pubblico straordinario, e con i “motori dell’organizzazione” già accesi per affiancare alla guida dell’edizione 2024, il Moto Club Careter al quale la Norelli ha ceduto temporaneamente il posto di pilota per festeggiare i 50 anni della vittoria di Imerio Testori, pilota del club di Nembro, del Campionato europeo Regolarità classe oltre 350) per arrivare a eventi benefici come la Babbo Bikers, appuntamento annuale capace di attirare piloti (e zavorrine) da diverse province e regioni per una “cavalcata” in favore dell’associazione onlus Autismo-è. Iniziative che potranno crescere solo grazie al contributo di sempre più protagonisti. A partire dai nuovi “amici sostenitori” pronti ad affiancare la Scuderia per dare una mano ad aiutare l’economia del territorio e difendere l’ambiente.