Dakar per camion, occhio al debuttante della Pe.Tra. Al fianco come navigatore ha un vincente

Al volante di un camion si possono affrontare percorsi impegnativi, addirittura proibitivi. Per esempio su una strada ghiacciata d’inverno in montagna, con pendenze ripidissime, oppure su percorsi sterrati per raggiungere zone isolate o, ancora, “calandosi” nel baratro di una cava di marmo (leggi qui) lungo tornanti impossibili a pochi centimetri dal salto nel vuoto. Prove che possono rappresentare una “palestra” di guida unica per affrontare altre sfide. Difficile dire se Gianandrea Pellegrinelli, imprenditore bergamasco alla guida della Pe.Tra, una delle più importanti società di autotrasporto d’Italia, e Claudio Bellina, “al volante” a sua volta di un altro colosso dei trasporti e della logistica, l’Italtrans, abbiano provato tutti questi “terreni”: certo invece è che si sentono perfettamente pronti per affrontare quella che probabilmente è la regina delle sfide al volante di un camion (così come per una moto o un’auto): la Dakrar. Una vera e propria leggenda per qualsiasi pilota in ogni angolo del mondo (nata da un sogno di Thierry Sabine che l’ha ideata esattamente 45 anni fa un anno dopo essere stato miracolosamente salvato nel deserto dove si era perso in sella alla sua Yamaha XT 500 durante il rally Abidjan-Nizza e dopo aver vagato a piedi fra le dune infuocate alla ricerca di soccorsi fino ad arrivare a un passo dalla morte,) che vedrà i due imprenditori bergamaschi protagonisti nella categoria camion che vedrà al via 45 mezzi pesanti. Per Claudio Bellina , 61 anni, non si tratta certo di una novità visto che è alla sua sedicesima edizione: debuttante assoluto è invece Gianandrea Pellegrinelli, 66 anni, che può contare però su un asso nella manica visto che al suo fianco, nel ruolo di navigatore, avrà Giulio Minelli, 28 Dakar disputate e una vinta, nel 1986, al fianco di Giacomo Vismara, pilota di rally di Cenate Sopra, sempre in provincia di Bergamo, protagonista di ben 25 sfide sulle sabbie africane ma dominatore una sola volta, proprio al volante dei mezzi più pesanti.