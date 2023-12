Confederazione italiana armatori, nel poker di vicepresidenti ci sono due assi calati da Alis

“Conosciamo bene la passione, la competenza e l’amore verso il mare di Guido Grimaldi e siamo certi che contribuirà a far riconoscere sempre più l’importanza del trasporto marittimo nazionale e la rilevanza del nostro armamento nel mondo”. Con questa parole il vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina ha salutato l’elezione a vicepresidente di Confitarma di Guido Grimaldi chiamato ad affiancare, nella nuova squadra eletta dall’assemblea della Confederazione italiana armatori, il neo presidente Mario Zanetti insieme a un altro esponente dell’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile: Lorenzo Matacena, consigliere di Alis chiamato a sua a far parte del poker di vicepresidenti completato da Mariella Amoretti e Cesare d’Amico. “Con grandissimo piacere e orgoglio vorrei rivolgere a nome di tutta Alis le più sincere congratulazioni al nostro presidente”, ha aggiunto Marcello Di Caterina, augurando un buonissimo lavoro a Guido Grimaldi, Lorenzo Matacena e a tutto il nuovo equipaggio chiamato a timonare la nave di Confitarma”. Un nuovo equipaggio atteso, come ha sottolineato Mariella Amoretti che ha presieduto l’appuntamento, da importantissime sfide, con l’associazione che rappresenta il 70 per cento della flotta di bandiera nazionale nonché quelle di bandiere estere associate, chiamata a essere protagonista in tutti i settori strategici per l’industria nazionale, con le flotte dei propri associati impegnate nell’approvvigionamento dei prodotti energetici del Paese, nella mobilità delle persone, nel settore del leisure e dei servizi ausiliari. Un ringraziamento particolare è stato rivolto, per il prezioso lavoro svolto in questi anni, al past president Mario Mattioli.