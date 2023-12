Gas naturale liquefatto, la scelta preferita da compagnie (e cantieri) che difendono il pianeta

È il combustibile marino più pulito attualmente disponibile in larga scala sul mercato: niente di cui stupirsi dunque se le compagnie di crociera più attente alla tutela del pianeta scelgono proprio il gas naturale liquefatto per alimentare le nuove navi. È il caso di Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation, che per la seconda nave della classe Sphere, Star Princess, ha scelto la formula dual-fuel, con alimentazione principale a gas naturale, così come era già avvenuto per la Sun Princess. Il via alla costruzione, con l’impostazione della nave, e l’inizio del suo montaggio sullo scalo, è stato dato nei cantieri di Monfalcone di Fincantieri. Star Princess, che ospiterà 4.300 ospiti e come Sun Princess (prossima ormai al varo previsto nel primo trimestre 2024) si basa su un design di piattaforma di nuova generazione, sarà consegnata nel 2025 alla società armatrice e tour operator leader a livello internazionale che gestisce attualmente una flotta di 15 moderne navi da crociera, trasportando milioni di ospiti ogni anno verso 330 destinazioni in tutto il mondo.