Il traforo del Monte Bianco riapre in anticipo. Ma lunedì “richiude” per un’esercitazione

Il traforo del Monte Bianco potrebbe essere riaperto al traffico con due giorni d’anticipo rispetto alle previsioni, e dunque sabato 16 anziché lunedì 18 dicembre. La comunicazione ufficiale da parte del Geie-Tmb, il gestore italo-francese della galleria, è prevista per mercoledì 13 ma l’avanzamento dei lavori di manutenzione tecnica che hanno riguardato l’installazione di nuovi impianti di ventilazione e lavori sull’impalcato stradale lasciano ritenere che il semaforo verde possa davvero essere acceso con 48 ore d’anticipo. Per lunedì 18 è comunque già prevista una breve richiusura, di poche ore, per consentire un’esercitazione. Il traforo era stato chiuso il 16 ottobre scorso, su decisione degli Stati italiano e francese e d’accordo con le Prefetture della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia proprio per eseguire un importante intervento di manutenzione alle strutture di sostegno delle carreggiate nella zona centrale del traforo e per la sostituzione dei 76 acceleratori installati sulla volta.