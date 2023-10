Ibe Driving Experience, accelera l’attenzione per il trasporto passeggeri pubblico e privato

Si è chiusa con uno straordinario più 70 per cento di presenze rispetto al 2021 la terza edizione di Ibe Driving Experience, l’evento biennale firmato Italian Exhibition Group che il 24-25 ottobre ha radunato la filiera del trasporto passeggeri pubblico e privato al World circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico tra test drive esclusivi e occasioni di business, networking e formazione per i professionisti del settore. Un numero che decreta il successo di un appuntamento che nella “due giorni” di Misano ha visto oltre 500 professionisti della guida scendere in pista su uno dei tracciati più famosi del motorsport globale per provare, lungo i 4226 metri del percorso, i 15 mezzi di ultima generazione messi a disposizione dalle più importanti case costruttrici protagoniste assolute dell’evento. Marchi come Iveco bus, che a ll’Ibe driving experience ha presentato la propria gamma elettrica, Man, Isuzu, Karsanm, Peppermotion- Etrofit e Foton. E ancora, Scania, scesa in pista con il nuovo veicolo della gamma Touring; Volvo bus, che ha schierato sulla griglia di partenza il suyo VOolvo 9700 Double Decker e Irizar, che ha festeggiato a Misano i primi 30 anni di Irizar Italia. Finbo a Otokar e King Long, che hanno a loro volta essere presenti nel paddock. E se le prove in pista hanno catturato l’attenzione generale, grande successo hanno riscontrato anche altri “eventi nell’evento”: come per esempio il primo corso teorico e pratico per conducenti di autobus con focus sull’elettrico promosso con la collaborazione di Addestra, Efficient Driving e della rivista Pullman, – che ha registrato il sold-out all’esordio; o come l’open day di “School’s out, Start your Future with Ibe”, il progetto messo a punto insieme a Scuderia Start di Start Romagna, l’azienda pubblica del tpl in Romagna, che ha visto la partecipazione di 80 diplomandi delle scuole professionali romagnole, accendendo il semaforo verde su un nuovo percorso che prevede nelle prossime settimane, visite ai luoghi di lavoro, fino alla selezione di un gruppo di candidati che effettuerà un tirocinio formativo a Start Romagna, finalizzato all’assunzione. E a coronare il successo dell’edizione 2023 ci ha pensato, infine, l’intensa partecipazione agli appuntamenti convegnistici, primo fra tutti quello intitolato da “Trasporto pubblico locale ed extraurbano: pubblico e privato per l’intermobilità nelle città e il turismo nei borghi” , evento che ha fatto il punto sulle sfide dell’intermobilità nel trasporto turistico collettivo nelle città e nei borghi.