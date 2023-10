Vuoi fare il camionista? C’è chi non solo ti paga patenti e Cqc ma ti fa anche assumere subito

Per prendere il volo verso il futuro, costruendosi un lavoro che possa “portare lontano” (in molti sensi) c’è un nuovo punto di partenza: prendere un… volante. Per l’esattezza quello di un camion, compiendo una scelta pronta ad aprire vere e proprie “autostrade” per chi è in cerca di occupazione, con un mercato che necessita di decine di migliaia di autisti, ma anche con stipendi che numerosi altri impieghi, spesso sicuramente più “comodi”, non avvicinano neppure. Una possibile strada professionale che oggi propone una novità: una “corsia preferenziale” per chi ha scelto questa professione, o è comunque disposto a valutarla, offerta da Ebitral (l’Ente bilaterale trasporti e logistica nato dalla volontà della Fai, Federazione autotrasportatori italiani, e delle organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl e Uil trasporti di Bergamo): un’autentica autostrada verso il mondo del lavoro a due corsie, con la prima che consente a chiunque abbia un’età compresa fra i 25 e i 50 anni, sia in possesso di patente B e abbia una buona conoscenza della lingua italiana, di ottenere la patente C ed E e la Cqc, la carta di qualificazione del conducente, frequentando le lezioni e sostenendo gli esami gratuitamente, con i costi, di alcune migliaia di euro per ognuno, coperta da Ebitral e con la seconda s”corsia” che offre addirittura molto di più: un contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di un anno, che consente ai futuri conducenti non solo di fare esperienza diretta in azienda, ma consente di affrontare l’anno necessario mediamente per conseguire la Cqc e diventare, dunque, un professionista della guida, avendo uno stipendio fisso garantito. “Per la precisione uno stipendio calcolato su quanto percepisce chi, in un’azienda di trasporti e logistica, svolge mansioni di magazzino”, precisa Pasquale Salvatore, presidente di Ebitral, che a luglio ha acceso, insieme con Giuseppe Cristinelli, presidente di Fai Bergamo, il semaforo verde per la selezione, in collaborazione con Cesvip, dei candidati al corso pronto a partire a metà ottobre con le lezioni che si terranno nelle aule della Fai in via Portico 15 a Orio al Serio. “Una selezione che in poche settimane ha portato ad avere già una ventina di iscritti”, prosegue Pasquale Salvatore, “con un’età media di 40 anni e con un comun denominatore: il desiderio di non lasciarsi sfuggire un’opportunità unica, probabilmente addirittura la prima in Italia, di “formazione professionale stipendiata”, con orari di lavoro per di più ridotti, concordati con le imprese di autotrasporto associate alla Fai che assumeranno i candidati, per consentire agli studenti -lavoratori di non arrivare “cotti” alle lezioni serali che prevedono complessivamente 160 ore di corso”. “Non solo i responsabili di Fai Bergamo ma diversi imprenditori associati hanno subito creduto in questa nuova iniziativa, destinata fornire una nuova risposta ad alta qualità professionale alla domanda di autisti”, ha commentato Giuseppe Cristinelli, “ con numerose aziende che hanno già “prenotato” le assunzioni degli aspiranti conducenti formati da questo primo corso al quale, sono certo, ne seguiranno altri. Perché questo è davvero un progetto capace di dare risposte che altri non avevano saputo offrire”. Per informazioni: Ebitral Bergamo, tel. 035 533119.