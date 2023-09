Welfare aziendale, il “motore” che migliora la vita di chi lavora e la produttività dell’impresa

Credere e investire nel welfare aziendale rappresenta una strada maestra per migliorare la vita quotidiana dei dipendenti e, allo stesso tempo, fornire un’importante leva strategica per le aziende, incrementando la produttività e contenendo il costo del lavoro. Una strada maestra che i rappresentanti di Alis, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, diventata nel tempo sempre più di di riferimento per l’intero comparto del trasporto, della logistica e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa, e i responsabili per l’Italia di Edenred (società specializzata nell’offerta di card elettroniche, piattaforme online o voucher cartacei che consentono di aumentare il potere d’acquisto delle persone, ottimizzando la gestione delle spese per le aziende e incrementando il business dei partner affiliati) hanno deciso di percorrere insieme con l’ingresso di Edenred Italia proprio in Alis. Un ingresso che, ha sottolineato il presidente di Alis, Guido Grimaldi, annunciando l’evento, permette di far partire “una fortissima sinergia volta al percorso comune di valorizzazione e potenziamento del welfare aziendale per contribuire a un maggior benessere dei lavoratori e a una maggiore produttività delle imprese, puntando principalmente su innovazione, sostenibilità e semplicità”. Una sinergia destinata – questo almeno è l’augurio, – a guidare anche sempre più giovani verso il settore dei trasporti e della logistica, come ha sottolineato sempre Guido Grimaldi, “considerato che il benessere di un’azienda è fondamentale per la talent acquisition, al fine di attrarre giovani sempre più alla ricerca di flessibilità ed equilibrio tra vita professionale e privata”.“Siamo orgogliosi di mettere la nostra offerta, la nostra struttura e la nostra esperienza a disposizione di una realtà importante come Alis, con obiettivi e principi che ci accomunano”, è stato invece il commento di Paola Blundo, direttrice corporate welfare di Edenred Italia, perfettamente consapevole, proprio sulla base dell’esperienza vissuta in Edenred, che attraverso l’offerta di benefit e soluzioni digitali, passando dai buoni ac­quisto ai piani di welfare strutturati per il tem­po libero, l’istruzione e la cultura, lo shopping, la cura della persona, l’assistenza sanitaria e la mobilità sostenibile, sia possibile “migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone che svolgono un’attività lavorativa, dalla pausa pranzo, al tempo libero, fino alla cura della persona e alla mobilità sostenibile”. Puntando sempre su due elementi chiave: innovazione e semplicità “ in grado di dare efficacia a tutte le azioni di welfare aziendale studiate e realizzate sulla base di esigenze reali espresse dalle persone”.