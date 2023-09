Salone del camper, le più belle case viaggianti (con le migliori gomme per farle viaggiare)

Salone del Camper: l’occasione per scoprire tutte le novità per chi, per le vacanze, ama poter disporre di una “casa viaggiante”, magari spostandosi più volte e regalandosi così più vacanze in una. Un’opportunità unica per entrare in camper che, spesso, non hanno nulla da invidiare in termini di comfort a una “vera casa”, in mattoni, ma allo stesso tempo l’occasione per scoprire anche altri particolari che possono risultare importanti per l’ottima riuscita della vacanza. Un esempio? La scelta degli pneumatici da montare sulla propria casa viaggiante, affidandosi ai consigli del migliori esperti. Come, per esempio, quelli di Michelin, casa produttrice che sarà presente all’edizione 2023 della principale manifestazione italiana dedicata agli appassionati del settore e agli amanti del turismo en plein air, che si terrà dal 9 al 17 settembre alla Fiera di Parma. Esperti pronti ad accogliere, nello stand I046, padiglione 2, gli ospiti per illustrare tutte le novità dedicate a camper e van, oltre a una selezione delle principali gamme per auto, scooter e biciclette. Ma pronti anche a fornire ogni dettaglio sulla miglior “tenuta di strada” mentre si va a piedi, mostrando le caratteristiche tecniche di alcuni modelli di calzature dotate di suole tecniche Michelin. Calzature messe in vetrina nello stand Michelin insieme con le migliori proposte dell’ azienda di Clermont-Ferrand per Van e Camper: a partire dallo pneumatico CrossClimate Camping, un “all season” per uso su strada e sterrato leggero, specifico per i camper, progettato per fornire un’elevata sicurezza tutto l’anno, certificato in classe “A” in aderenza sul bagnato. Caratteristiche che contraddistinguono anche il Michelin CrossClimate Camping, pensato sempre per permettere di viaggiare tutto l’anno senza dovere sostituire gli pneumatici, con la marcatura M+S, che lo rende idoneo a circolare su strade in cui è previsto l’obbligo di dotazioni invernali in tale periodo, dotato della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) rilasciata solo a chi ha superato specifici test che ne attestano le performance su neve e, ancora, il Michelin Agilis CrossClimate, per veicoli commerciali e van, anch’esso con marcatura M+S, e certificazione invernale 3PMSF. Ma protagonisti del Salone del camper saranno anche le proposte della gamma CrossClimate per auto e Suv, recentemente rinnovate con la seconda generazione, oggi disponibile sia per automobili e crossover (Michelin CrossClimate 2), sia nella versione specifica per Suv di medie e grandi dimensioni (Michelin CrossClimate 2 SUV), con un’offerta completa e versatile, disponibile dai 13 ai 22 pollici. E, per chi in camper si porta anche il “tender su due ruote”, lo scooter o la bicicletta per gli spostamenti in tutta agilità una volta arrivati a destinazione, non mancherà l’offerta, per le due ruote motorizzate, della linea City Grip 2 forte di un’aderenza e una sicurezza eccezionali, indipendentemente dalle superfici che possono incontrare sia in città sia nelle zone sub-urbane, edeale dunque anche per gli sterrati che si incontrano sulla strada delle vacanze e dele gamme principali sviluppate per gli utilizzi Gravel e Cross Country (rispettivamente con le novità Michelin Power Adventure e la famiglia Michelin XC) e per Mountain Bike, in particolare quelle a pedalata assistita, con il Michelin E-Wild Enduro.