Sarà una fine estate calda? Sull’autostrada del Brennero si preannuncia addirittura bollente

Si preannuncia un autunno (o addirittura un fine estate) caldissimo al Brennero dove “se la Commissione europea non interverrà, come richiesto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal suo omologo tedesco, per far rispettare uno dei principi costitutivi della Comunità europea , ovvero a libertà di circolazione” saranno avviate “iniziative adeguate per tutelare gli interessi economici del nostro Paese”. Parole che Paolo Uggè , presidente di Fai Conftrasporto, ha pronunciato immediatamente dopo la diffusione del calendario dei 24 giorni di “dosaggio” dei veicoli industriali lungo l’asse del Brennero imposti da parte dell’Austria per il primo semestre 2024, chiedendo “che “la Commissione europea trovi una soluzione che ripristini quello che è un diritto , prevedendo altrimenti ristorni economici proporzionati”. “Tra le limitazioni austriache, quelle al traforo del Bianco e della Svizzera, l’economia nazionale rischia il tracollo” ha concluso il presidente di Fai Conftrasporto.