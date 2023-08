I 300 milioni di euro per l’autotrasporto adesso sono finalmente davvero pronti a “partire”

Un plauso per una manovra appena portata a termine e un invito a compierne però rapidamente altre, altrettanto importanti per il futuro del settore dell’autotrasporto. Destinatario del “duplice messaggio”, il Governo, mittente, il presidente nazionale della Federazione degli autotrasportatori italiani e vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè che in un comunicato stampa ha espresso la propria soddisfazione per la “sottoscrizione del decreto di 300 milioni di euro anche da parte del ministero dell’Economia con cui il Governo dà attuazione concreta a una parte importante dell’intesa siglata” aggiungendo immediatamente però che ora “si devono sbloccare le risorse per il mare bonus e si deve dare attuazione concreta al tavolo delle regole, iniziando da quelle sull’accesso al mercato e difendendo il principio della libertà di circolazione, in particolare al Brennero”. Paolo Uggé ha anche colto l’occasione per ribadire la soddisfazione per l’abolizione per il settore dell’autotrasporto del contributo dovuto all’Art, l’Authority dei Trasporti, contributo che da sempre la categoria ha considerato alla stregua di un vero e proprio furto.