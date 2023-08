Taylor Swift regala 80mila euro a ogni camionista che ha seguito il suo tour di 24 settimane

Un premio di 100mila dollari, poco meno di 80mila euro: è quello che la popstar Taylor Swift ha regalato a ognuno dei camionisti impegnati nel suo tour internazionale. Un gesto che probabilmente non cambierà i conti milionari della cantante ma che potrebbe decisamente cambiare in meglio la vita dei destinatari impegnati a supportare la logistica del tour, applaudito da Michael Scherkenbach, fondatore dell’impresa di autotrasporti Shomotion trucking company, che ha espresso la sua gratitudine e ammirazione per chi ha voluto “premiare il sacrificio di lavoratori che svolgono un’attività estenuante, che passano la vita su strada, dormono di giorno e lavorano tutta la notte e che lasciano le famiglie, figli piccoli, per settimane”. Proprio come i camionisti al seguito di Taylor Swift che, ha commentato sempre Michael Scherkenbach, “sono via da 24 settimane”. Un sacrificio che, una volta tanto, è valsa davvero la pena fare.