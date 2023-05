Contributi per i camion a Gnl, dopo un anno d’attesa è arrivato il via libera per richiederli

E’ stato necessario attendere oltre un anno, ma finalmente si è acceso il semaforo verde per l’erogazione dei 25 milioni di euro stanziati dal Governo per contribuire alle spese per il gas naturale liquefatto effettuate tra febbraio e dicembre 2022 dalle imprese di autotrasporto. A dare il “via libera” è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, firmando il Decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento stabilito dal Decreto legge del 27 aprile 2022 e devoluto come credito d’imposta del 20 per cento a beneficio delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che sono iscritte al registro elettronico nazionale per l’esercizio di attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Dogane a partire dalle 12 del 15 giugno e fino al le 24 del 6 luglio 2023.