Milano è pronta a vietare l’area B ai camion che non “vedono” con i sensori l’angolo cieco

In futuro l’area B di Milano sarà vietata ai camion che non montano sensori per rilevare la presenza di veicoli o persone nell’angolo cieco? Una prospettiva più che realistica considerato che il Consiglio comunale del capoluogo di regione ha appena approvato all’unanimità un ordine del giorno che va esattamente in questa direzione prevedendo un possibile divieto dalle 6 alle 22 mentre nelle ore notturne potrebbero circolare tutti i veicoli. Il provvedimento non dovrebbe però scattare in un futuro prossimo: l’ ordine del giorno approvato fa infatti riferimento a luglio 2024, quando è peraltro prevista l’entrata in vigore in tutto il territorio dell’Unione europea del divieto d’immatricolare veicoli industriali nuovi privi di sensori dell’angolo cieco. L’ordine del giorno è stato approvato dopo la morte di una ciclista travolta da un’autobetoniera il 20 aprile mentre l’automezzo stava svoltando a destra oltre che in previsione di un possibile forte aumento della circolazione di autobetoniere e atri mezzi diretti o provenienti da cantieri edili, considerato d’opera, l’incremento di costruzioni di nuovi edifici oltre che i grandi progetti previsti per i prossimi anni, come per esempio quelli sugli scali ferroviari Farini e Porta Romana.