Caro carburanti, disponibili i nuovi aiuti per l’autotrasporto per il secondo semestre 2023

I nuovi aiuti promessi dal Governo al mondo dell’autotrasporto per il secondo trimestre 2023 sono diventati realtà. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale, sul numero 103 del 4 maggio, il Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del primo maggio e soprannominato Decreto lavoro che all’articolo 34 prevede nuovi stanziamenti per compensare i costi sostenuti nel 2022 a fronde di vertiginosi aumenti dei carburanti che hanno messo in gravi difficoltà moltissime imprese del settore. I nuovi aiuti, che ammontano a un totale di 300 milioni di euro di cui 200 destinati al conto terzi, 85 al conto proprio e 15 al trasporto persone, potranno essere utilizzati sempre attraverso il credito d’importa dalle imprese in conto terzi “nella misura del 12 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro V o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto” mentre le imprese in contro proprio contro proprio potranno ottenere ottenere, oltre a quello del 12 per cento per il secondo trimestre, anche un credito del 28 per cento per il primo trimestre di cui, a differenza del conto terzi, non avevano invece potuto godere. Infine eventuali fondi “avanzati” dagli aiuti al conto proprio verranno riutilizzati per il conto terzi, sempre con un credito d’importa pari al 12 per cento.