Bonus trasporti per le famiglie con reddito sotto i 20mila euro, è partita la corsa alle domande

E’ partita sulla piattaforma ministeriale, la corsa per ottenere il bonus trasporti 2023, il beneficio del valore massimo di 60 euro mensili concesso a chi risulta titolare di un reddito complessivo, riferito al 2022, non superiore a 20mila euro. Il bonus potrà essere richiesto non solo per se stessi, ma anche per un figlio minorenne, e consentirà di acquistare abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia, con l’esclusione di servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il plafond messo a disposizione dal Governo è di 100 milioni di euro e una volta esaurite le risorse non potrà più essere concesso il contributo. Per poter accedere alla piattaforma (per farlo clicca qui) attivata dai responsabili del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con quelli del ministero delle Finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti nonostante non sia ancora stato firmato il decreto attuativo, si potrà utilizzare lo Spid o la Cie, la carta d’identità elettronica, seguire la procedura indicata passo passo.