Grimaldi Lines, salpa tre volte a settimana il nuovo collegamento via mare Napoli – Palermo

Un nuovo collegamento via mare fra Napoli e Palermo e viceversa, con tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni. A offrirlo, dal 17 ottobre, sarà la motonave Cruise Ausonia, di Grimaldi Lines, che può trasportare oltre 1.800 passeggeri offrendo loro la possibilità di soggiornare in cabine di tipologia interna, esterna e superior e servizio ristorante à la carte, self-service, oltre a bar e caffetteria, piscina esterna con solarium e area giochi per bambini. Una novità che la compagnia napoletana ha presentato al Ttg Travel Experience, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo ospitata nel Quartiere fieristico di Rimini fino al 14 ottobre, evento che ha rappresentato l’occasione per fare il bilancio della stagione. Bilancio decisamente “in attivo”, come ha sottolineato Francesca Marino, responsabile dell’area passeggeri di Grimaldi Lines, evidenziando come “gli ottimi risultati abbiano superato addirittura gli standard pre-pandemici”, consentendo così “nuovi investimenti”. A partire proprio dal “varo” della nuova linea Napoli-Palermo che, ha proseguito Francesca “permetterà di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”. Un bilancio positivo frutto dell’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma an che della buona crescita per le linee internazionali che ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. “La clientela ha mostrato in particolare di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno”, ha concluso la responsabile dell’area passeggeri di Grimaldi Lines, con lo sguardo proiettato all’orizzonte e al calendario delle iniziative pronte a mollare gli ormeggi: dai viaggi a tema di quattro giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, vero e proprio must del prodotto Grimaldi Lines agli eventi di Halloween e Capodanno per proseguire poi, nel 2023, con un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi, tra cui Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. “SE con un ulteriore ampliamento del l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave più soggiorno, con il catalogo dell’estate 2023 che proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità prezzo”. Infine il progetto Grimaldi Educa, “che la compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica”. Un calendario d’appuntamenti fittissimo per il gruppo napoletano che opera nel Mar Mediterraneo con un network di 20 collegamenti marittimi (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Arbatax, Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Cagliari-Palermo e viceversa Spagna: Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Patrasso, Ancona-Corfù, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù , Civitavecchia-Tunisi, Salerno-Tunisi, Palermo-Tunisi) controllando una flotta di oltre 130 navi e impiega circa 17 mila dipendenti.