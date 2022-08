Parma calcio, con gli pneumatici Prometeon sulle maglie arriveranno camionate di goal?

Difficile pronosticare se grazie alla nuova sponsorizzazione il Parma calcio, formazione con un passato decisamente “importante”, sia in Serie A sia sul palcoscenico delle coppe internazionali, potrà fare “camionate di goal”: più facile invece scommettere sul fatto che molti imprenditori dell’autotrasporto e moltissimi conducenti (di camion ma anche di pullman e di altri mezzi pesanti) tifosi della squadra capitanata da Gigi Buffon cominceranno a fare il tifo perché sui propri mezzi vengano montati pneumatici Prometeon Tyre Group. Ovvero quelli del nuovo sponsor, azienda nata da una costola di Pirelli Tyre, che dal 2017 produce e commercializza pneumatici per i mezzi industriali , da quelli che trasportano di merci a quelli passeggeri, dai mezzi usati in agricoltura agli “ off the road”. Una sponsorizzazione che il brand ha deciso di sottoscrivere, con un accordo pluriennale, con l’obiettivo di “sostenere una delle più blasonate squadre italiane, che nella sua storia ha vinto tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, due Coppe e una Supercoppa Uefa” come si legge in un comunicato che sottolinea il “debutto assoluto di Prometeon Tyre Group nel mondo del calcio come main sponsor al fianco dei crociati probabili grandi protagonisti della stagione in serie B. “Facciamo il nostro ingresso in uno sport che muove la passione di milioni di persone in tutto il mondo, con una società dalle grandi tradizioni calcistiche e con chiare ambizioni per l’avvenire”, ha affermato il direttore generale di Prometeon Tyre Group, Roberto Righi assolutamente certo che la partnership possa rappresentare”un’ulteriore opportunità di rafforzare il brand Prometeon”. E tutto questo in un anno particolarmente importante per il gruppo, “nel quale è stata presentata la nuova generazione di pneumatici Serie 02 a marchio Pirelli che rappresenta il più importante lancio di prodotto nella storia di Prometeon e per la prima volta, a sottolineare lo sforzo progettuale e produttivo e le innovazioni tecnologiche raggiunte, con sul fianco degli pneumatici il logo “Prometeon Engineered”, a testimonianza del fatto che la Serie 02 è la prima generazione di pneumatici completamente sviluppata nei centri di R&D del Gruppo”. La sponsorizzazione del Parma Calcio segue quella del campionato mondiale Superbike e di alcuni piloti come il campione del mondo Superbike in carica Toprak Razgatlioglu e il giovane talento Axel Bassani.