Incentivi per mezzi puliti “aperti” anche a noleggio a lungo termine e flotte aziendali

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni varranno anche per i noleggi a lungo termine e le flotte aziendali. È’ scritto nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che allarga così la platea dei beneficiari anche a quelli che fino a ora esclusi per motivi di budget. Una “manovra” applaudita dai responsabili di Unrae che hanno voluto ringraziare il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Governo “per aver accolto l’appello e aver realizzato un intervento che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell’ecobonus”, come si legge in una nota -nella quale si afferma che “grazie a questa misura si garantirà finalmente il pieno utilizzo dei fondi a disposizione e si scongiurerà un residuo a fine anno di oltre 300 milioni di euro. “Tenuto conto che è stata scelta la strada del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri in luogo di quella più immediata del Decreto-Legge Aiuti 2”, è scritto in un passaggio certo non irrilevante, “ci auguriamo che i tempi tecnici di attuazione del provvedimento siano ridotti al minimo per evitare un rallentamento eccessivo del mercato delle flotte”.