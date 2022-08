Tir ai raggi x: in autostrada un maxi centro di controllo scoprirà se nascondono reati o pericoli

Un maxi centro di controllo dei Tir, una vera e propria “clinica investigativa” dove sottoporre i giganti della strada a una serie di “esami” per scoprire se nascondono qualche “reato”, se rappresentano in pericolo per la sicurezza. Un progetto destinato a diventare realtà entro l’estate del 2023 a Vipiteno, lungo l’autostrada A22 dove su un’area di 12mila metri quadrati verranno realizzate una palazzina di tre piani, destinata a ospitare la task force costituita per contrastare ogni forma d’illecito connesso al trasporto stradale internazionale lungo l’autostrada, oltre a banchine, fosse d’ispezione, una passerella per ispezioni dall’alto, pese, sistema di controllo dei fumi, delle frenate e dell’assetto dei veicoli industriali. E con un sistema che potrà controllare a distanza la massa e la targa dei veicoli industriali mentre viaggiano, così da svolgere una preselezione. Protagonisti dell’iniziativa , che prevede un’operatività 24 ore su 24, sono Autostrada del Brennero, Agenzia delle Dogane e le Prefetture di Bolzano e Trento che hanno firmato un protocollo per realizzare il nuovo centro di controllo.