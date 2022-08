Buono da 60 euro per viaggiare con i mezzi pubblici. Ecco chi può ottenerlo e come

Un buono, del valore di 60 euro, utilizzabile da settembre per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili su mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per utilizzare i servizi di trasporto ferroviario nazionale. A metterlo a disposizione di chi nel 2021 ha conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro è un fondo del valore complessivo di a 79 milioni di euro istituito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Decreto Aiuti e per sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso. Per ottenere il bonus basta accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico. Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato. Verificata la validità della richiesta, viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto. Il buono può essere pari fino al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto eseguito entro il 31 dicembre 2022 di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità, con l’ esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.