Addio a Silvio Faggi: migliaia di colpi di clacson dei camionisti gli daranno l’ultimo saluto

Un colpo di clacson, suonato contemporaneamente da migliaia di camionisti su tutte le strade e autostrade d’Italia martedì 14 dicembre alle 10 è questo il modo scelto dalla Fiap, la federazione italiana autotrasportatori professionali, per dare l’ultimo saluto a Silvio Faggi, per oltre trent’anni anni, fino al dicembre 2020, al volante della segreteria generale della Federazione, scomparsi all’età di 66 anni. “Suonate il clacson dei vostri camion in onore di Silvio e condividete sui social usando #SilvioFaggi.”, si legge in un comunicato diffuso dalla federazione per annunciare la scomparsa di un uomo che “ha vissuto e partecipato di persona ai momenti e agli eventi chiave della storia dell’autotrasporto italiano: dall’entrata in vigore della legge di riferimento per il settore – la storica 298/74 – alle sue modifiche e integrazioni, ai cambiamenti legati alla nascita dell’Unione europea, dell’unione doganale, alla riforma delle regole nazionali necessarie per la modernizzazione delle imprese e del loro lavoro, e poi la fondazione di Unatras e di Conftrasporto”. Un uomo, si legge sempre nel comunicato, protagonista “n prima linea al fianco della dirigenza federale e delle imprese, anche nei momenti di forte contrasto con la politica, la committenza e, alle volte, altre associazioni” mettendo sempre a disposizione le proprie “competenze, esperienze e capacità di relazione, che hanno avuto nel lavoro svolto alla vice-presidenza dell’Albo Autotrasportatori una tra le sue espressioni più elevate”. La Fiaip tutta”, conclude la nota, “si unisce al lutto della famiglia”.