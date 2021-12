Grimaldi Lines assume personale di sala e cucina pronto a imbarcarsi sulla navi ro-pax

Commissari di bordo, personale di sala (camerieri, garzoni e piccoli di camera) e cucina (cuochi per equipaggio e passeggeri, garzoni e piccoli di cucina): sono queste le figure professionali ricercate dalla compagnia Grimaldi Lines da inserire negli equipaggi delle proprie navi ro-pax in servizio sulle rotte per Sicilia e Sardegna, Spagna, Grecia e Tunisia. Chi fosse interessato a presentare la propria candidatura potrà farlo navigando in Internet sulla pagina dedicata (cliccate qui). L’opportunità di trovare lavoro su una delle navi della flotta della famiglia di armatori napoletani è offerta anche anche se non fosse ancora in possesso del libretto di navigazione o non avesse completato i corsi Stcw: Continua a leggere→