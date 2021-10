Soldati al volante delle autocisterne: le grandi manovre inglesi per garantire il carburante

La Gran Bretagna è pronta a far scendere in strada l’esercito per far fronte alla mancanza di autotrasportatori, mettendo direttamente soldati britannici al volante di guida. Centocinquanta militari hanno infatti già iniziato un addestramento speciale per poter guidare in sicurezza le autocisterne di carburante rimaste ferme per mancanza di conducenti e arginare così i sempre più gravi problemi di approvvigionamento di carburante nelle stazioni di servizio e il ministro delle Imprese britannico Kwasi Kwarteng ha confermato che il loro spiegamento potrebbe essere imminente. “Nei prossimi giorni vedremo i soldati guidare la flotta delle autocisterne”, ha detto ai giornalisti.