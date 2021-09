Questa tecnologia fa accelerare i controlli doganali e l’ingresso delle merci nei porti

Si chiama Advance cargo ìnformation ed è la tecnologia basata su blockchain (ovvero il registro condiviso e immutabile che, grazie alla “catena di blocchi” da cui ha preso il nome, registra e tiene traccia di ogni dato e informazione caricato) che aiuterà ad automatizzare completamente il processo doganale per tutte le merci che entrano in Egitto. Una tecnologia che, utilizzando i dati elettronici, permetterà di controllare e sdoganare le merci stipate sui cargo prima che raggiungano i porti egiziani, accelerando i tempi di elaborazione e riducendo i costi per tutti gli esportatori, facilitando di fatto il commercio. “Un sistema che renderà molto più facile per le aziende di tutto il mondo fare affari con l’Egitto, contribuendo così all’attuazione del piano del governo per creare il centro logistico più avanzato della regione” ha commentato con evidente soddisfazione il ministro delle Finanze, Mohamed Maait.