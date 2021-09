L’acquisto dell’auto parte sempre più spesso in rete ma passa comunque dalla concessionaria

Comodità, risparmio e immediatezza: sono queste le principali ragioni per le quali oggi un italiano su quattro potrebbe decidere di acquistare un’auto on line. Una nuova realtà nel “percorso” verso il cambio dell’auto fotografata dal una nuova ricerca realizzata da Quintegia” società specializzata nell’analisi di dati e nelle previsioni legate al mondo dell’automotive, e presentata all’”Automotive Dealer Day 2021, punto di incontro per gli operatori del settore della distribuzione automobilistica: concessionari, case costruttrici e aziende della filiera andato in scena dal 14 al 16 settembre a Verona. Una nuova “accelerazione” verso la strada dell’e-commerce anche per l’acquisto di un bene importante come la vettura che non esclude però, come tappa finale decisiva per la scelta, una visita in concessionaria per vedere “dal vivo” e provare l’auto prima di procedere all’acquisto, ritornando magari a questo punto sul web. Su un campione di 3700 automobilisti italiani intervistati per realizzare la ricerca, infatti, , 9 su 10 hanno sottolineato l’importanza di questo “contatto diretto” con la nuova auto oltre che con un interlocutore “in carne e ossa”, una figura di riferimento ben identificabile durante l’intero processo. Un aspetto, quest’ultimo, confermato anche dall’indicazione, fra i motivi che portano a escludere l’acquisto online, proprio l’assenza di supporto di una persona esperta (per il 37 per cento degli intervistati) e la difficoltà a orientarsi, senza una guida, di fronte alle problematiche (20 per cento). Se, dunque, da un lato acquista sempre più importanza l’utilizzo della “rete” per percorrere la prima parte del “viaggio” verso l’acquisto, per la parte decisiva, per giungere al traguardo del contratto d’acquisto firmato si conferma sempre decisivo il ruolo dei concessionari, che continuano a rimanere l’interlocutore preferito per “l’ultima parola”.