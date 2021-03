Incentivi per acquistare l’auto in scadenza il 30 giugno. Ma potrebbero essere rifinanziati

“Domani nella Commissione attività produttive della Camera avremo una riunione di analisi del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti”. Ad affermarlo, “ospite” via Internet di #FORUMAutoMotive, movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, è stato il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD proprio in Commissione attività produttive, che ha aggiunto di aver “personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi, in scadenza il 30 giugno”e di aver avuto “dal ministero dello Sviluppo economico primi segnali confortanti che fanno ben sperare”. “ll nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni”, ha affermato sempre Gianluca Benamati che ha ricordato come tutto sia stato aggravato “da un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi”. Infine sul nuovo assetto governativo, l’esponente del Pd ha affermato che : “Il cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo, il ministero della Transizione ecologica e quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, porta con sé un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”.