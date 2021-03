Aruba, la velocità della connessione scende in pista in sella alla Superbike del team Go Eleven

La velocità della connessione è diventata fondamentale nell’era di Internet per scegliere u fornitore piuttosto che di un altro. Concetto chiarissimo ad Aruba S.p.A., il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, che ha deciso di far correre a tutta velocità la sua nuova “Fibra Aruba” anche in pista, diventando Main sponsor di Go Eleven, team motociclistico italiano che nel mondiale Superbike 2020 si è aggiudicato il titolo di Best Independent Team e che nel 2021 vedrà in sella alla sua sua Ducati Panigale V4 R il pilota Chaz Davies. La sponsorizzazione, che prevede la visibilità del logo “Fibra Aruba” sulla carena della moto, sulla tuta del pilota gallese e nei box di Go Eleven, insieme agli altri sponsor del team, fa parte di una campagna di comunicazione più ampia per dare risalto alle caratteristiche specifiche della fibra ottica di Aruba, che si distingue per le performance, la stabilità della connessione e la tecnologia. Stabilità e tecnologia che fanno la differenza anche in pista.