Il colore preferito per l’auto è il grigio. Per le concessionarie invece sarà sempre più il rosa…

Il grigio, il bianco, il blu: sono questi, nell’ordine, i colori preferiti dagli italiani per la carrozzeria della propria auto. Una classifica nella quale non c’è traccia, almeno nei primi dieci posti, del rosa che sembra invece destinato a diventare un colore sempre più dominante nel futuro delle concessionarie d’auto, con le donne sempre più al volante della nuova “guida digitale” nella vendita delle quattro ruote. Ad affermarlo sono i risultati di un’analisi effettuata dai responsabili di MotorK, azienda leader in Europa nel digital automotive, che dopo aver evidenziato come pandemia e trasformazione digitale siano i “due fattori decisivi per il futuro delle concessionarie auto in Italia”, pone l’accento sul fatto che ”lo scenario in divenire offrirà nuove opportunità lavorative, soprattutto nei ruoli digitali emergenti, in particolare, proprio per le donne”. Un’opportunità, per la “quota rosa del mercato del lavoro” per recuperare almeno in piccola parte quanto perduto in un periodo disastroso per l’economia che ha colpito in particolare proprio le donne come confermano i dati Istat secondo cui a dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano occupati da donne. “L’analisi condotta da MotorK, impegnata quotidianamente nell’erogazione di webinar, corsi e workshop per formare i dealer italiani e i player del settore sui temi più attuali e strategici connessi al digital automotive, ha rivelato un aumento consistente delle figure femminili per la copertura dei ruoli manageriali correlati all’universo digitale”, si legge in un comunicato stampa diffuso da MotorK. “A confermarlo sono i dati relativi ad alcuni percorsi formativi che l’azienda ha sviluppato dal 2016 a oggi. La selezione e la formazione di donne è ormai una realtà consolidata sia per ruoli trasversali come quello di Automotive digital manager (Adm) , ovvero la figura che in concessionaria coordina tutti i processi digitali e i team che li gestiscono, dal responsabile dei social media al Crm manager, fino al campaign manager”. Ma il “rosa” si propone come nuovo colore anche per” il Bdc manager, responsabile del Business development center, il team che si occupa di gestire la relazione con lead e potenziali clienti per incrementare il business: porta avanti un’attività strutturata di follow-up prima della vendita dell’auto, durante la trattativa, ma anche dopo aver finalizzato l’acquisto, al fine di fidelizzare il cliente. “Il periodo che stiamo attraversando”, ha dichiarato Marco Marlia, amministratore delegato e cofondatore di MotorK, “ha imposto al comparto della distribuzione automotive di ripensare i propri modelli di business in ottica digitale. Nuove competenze e sensibilità sono la chiave per riuscirci. È proprio per questo che siamo convinti che le opportunità per le donne di farsi strada nel mondo automotive siano sempre più numerose, soprattutto grazie a quei dealer che riconosco il valore e la necessità di puntare sulle competenze delle proprie risorse e sulla misurabilità dei risultati ottenuti”.