Addio rumori e inquinamento nei cantieri in città con il camion tutto elettrico di Renault

È il primo autocarro elettrico destinato a trasportare materiali per costruzioni nei cantieri aperti in città. È il Renault Trucks D Wide Z.E. 6×2 da 26 tonnellate, con asse posteriore sterzante, dotato di cassone e gru, pronto per essere consegnato al gruppo Noblet. specializzato nel noleggio di macchine da cantiere: un autocarro 100 per cento elettrico, grazie alla dotazione di un pacco di 4 batterie da 66 kWh, perfetto per raggiungere i cantieri delle aree urbane e dell’immediata periferia, riducendo al massimo la rumorosità e cancellando ogni emissione di gas di scarico sia in viaggio sia durante le operazioni di cantiere con gru e cassone, che richiedono di tenere sempre acceso il motore. Garantendo il miglior comfort ai lavoratori e la più elevata qualità della vita dei “vicini di casa” del cantiere. “Alcuni clienti, in alcune città della regione di Parigi, e in alcuni cantieri particolari hanno già confermato la disponibilità a a pagare di più per avere garantita la decarbonizzazione del servizio e la sua silenziosità”, ha spiegato Laurent Galle, presidente di Noblet. I pacchi batteria del nuovo mezzo possono essere ricaricati in meno di 10 ore con una presa da 22 kW e in meno di 2 ore con una ricarica rapida (da 150 kW).