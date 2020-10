La logistica italiana affonda in un mare di controlli sprecando risorse e perdendo clienti

”Centotrentatré controlli con 17 pubbliche amministrazioni nei porti e 400 controlli con 27 pubbliche amministrazioni nella logistica su base nazionale non fanno onore al nostro Paese e al processo di modernizzazione”. Ad affermarlo è stato Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli,che in occasione del convegno sul cargo aereo di Anama ha anche sottolineato come della questione “si sia parlato tante volte”, ma senza riuscire a trovare una soluzione a uno “spreco di risorse nazionali come sistema Paese che in questo momento non è più ammissibile. Il 70 per cento delle nostre esportazioni vanno sulla logistica non nazionale, questo vuol dire che noi non siamo in grado di portare la catena del valore all’interno del nostro patrimonio e di creare ricchezza” ha concluso Marcello Minenna, “Ci vogliono interventi e proposte concrete. ”Bisogna lavorare per trovare nuovi soluzioni sui controlli ‘light’ ma più effettivi”.