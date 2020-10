Torniamo a insegnare educazione stradale nelle scuole. Solo così s’impara la sicurezza

Milano lancia l’invito a reintrodurre nelle scuole l’insegnamento di una materia fondamentale per la sicurezza stradale e per la tutela ambientale, inspiegabilmente “persa per strada” e dimenticata dai rappresentanti politici che sono stati chiamati a guidare il Governo e, in particolare, il ministero della Pubblica istruzione:l’educazione stradale. E lo fa attraverso una categoria di lavoratori particolarmente attenta al tema della sicurezza sull’asfalto: quella degli autotrasportatori. A lanciare l’invito è stato infatti Claudio Fraconti, presidente della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Milano che ha approfittato di un incontro con la vicepresidente del Consiglio comunale del capoluogo, Laura Molteni per discutere delle numerose criticità del trasporto e della distribuzione delle merci nel capoluogo lombardo (cliccate qui per leggere l’articolo) , per chiedere appunto di “reintrodurre l’educazione stradale nelle scuole”, offrendo la collaborazione dell’associazione pronta a “mettere a disposizione dei pubblici amministratori le proprie competenze tecniche in materia”.