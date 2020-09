Alberghi e aziende, Pirelli vi offre due e-bike da mettere a disposizione di clienti e dipendenti

Un servizio di noleggio e-bike per alberghi e altri tipi di strutture ricettive ma a anche per tutte quelle aziende che vogliano mettere a disposizione dei propri dipendenti un mezzo pratico e sostenibile. È quanto offre CYCL-e around,servizio di bike rental ideato da Pirelli, che ha presentato due nuovi modelli di bici a pedalata assistita, la urban, Nomades e la gravel Montagel, disponibili, oltre ovviamente che per l’acquisto diretto, anche in alcuni pacchetti di noleggio ideati proprio per promuovere uno stile di mobilità sostenibile negli spostamenti urbani o in vacanza.Dedicata alla mobilità in città, Nomades è una urban e-bike versatile, realizzata con telaio in lega leggera Al6061con un set-up che comprende freni a disco, 11 velocità (gruppo SRAM Apex), sella Selle Royal RoyalGel e luci M99 Supernova: un fanale LED dalle dimensioni generose, che permette un fascio luminoso basso e uno tipo abbaglianti, proprio come sulle auto. Nomades monta gomme Pirelli CYCL-e GT, specifiche per le e-bike e adatte sia al ciclismo cittadino, sia su fondi stradali più difficili grazie al disegno del battistrada mutuato dalle gomme Pirelli del mondo moto, per offrire un’elevata dinamica di guida e una tenuta ottimale in curva. La e-bike Montagel, e-gravel dotata di telaio monoscocca in fibra di carbonio monodirezionale, è invece la bike assistita ideale per affrontare sentieri di campagna e fuori strada leggeri, pronta ad affrontare anche i percorsi più accidentati grazie alle gomme Pirelli Cinturato Gravel con profilo M (mixed) che offrono altissimo livello di protezione dalle forature e massimo grip su terreni asciutti o bagnati, grazie alla mescola SmartGRIP Compound, una formulazione Pirelli per lo specifico uso ciclistico ma di derivazione motocross, e a fermarsi di fronte a ostacoli improvvisi con i suoi freni a disco idraulici e gruppo a 11v SRAM Rival. Entrambe le e-bike montano un motore italiano: un Polini EP-3 da 250W, leggero (solo 2,85kg) e compatto, che offre una potenza di 250W e 5 livelli di assistenza. La batteria, sempre Polini, è agli ioni di litio da 500W, 36V, 13,8Ah, con autonomia fino a 220 km (livello 1). Sei Nomades sono diventate, tra l’altro, le protagoniste di Natura e Benessere, e-bike tour guidato nel parco di Portofino, il primo e-bike tour avviato da Pirelli CYCL-e around per un’estate alla scoperta del territorio ligure. Disponibile fino al 20 settembre, il tour Natura e Benessere prevede un percorso di circa 25 chilometri con partenza da Piazza della Libertà a Portofino, tappe intermedie a Santa Margherita Ligure, San Lorenzo della Costa e Ruta di Camogli fino ad arrivare in vetta alla Portofino Kulm e al cuore del Parco di Portofino. L’iniziativa vede anche la presenza di una guida cicloturistica esperta, pronta a mostrare le bellezze della Liguria ai partecipanti, grazie alla collaborazione con Portofino Bike. Oltre ai Tour, le sei Nomades saranno disponibili gratuitamente per alcuni test ride nei pressi della sede di Piazza della Libertà 13 a Portofino. Ma non è tutto: nel calendario di iniziative ideate e organizzate per far accelerare sempre più la cultura della mobilità sostenibile figurano anche i noleggi di e-bike in Toscana, dove per il secondo anno consecutivo le e-bike della P lunga sono disponibili all’Argentario Golf Resort Spa (fino al 31 dicembre) e Borgo San Felice (fino al 30 ottobre) , mentre per la prima volta gli ospiti di Borgo dei Conti (Umbria, fino al 30 ottobre) e Relais Mont Blanc (Valle D’Aosta, fino al 30 settembre) potranno provare le bici elettriche per una mobilità green sempre più alla portata di tutti.