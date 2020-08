I “trucchi” del pilota che hanno fatto percorrere all’auto elettrica 100 chilometri in più

Cinquecentotrentuno chilometri percorsi con un “pieno di energia elettrica”: è il primato stabilito dalla Volkswagen ID.3 1ST Pro Performance di serie, con una batteria da 58 kWh, guidata dallo svizzero Felix Egolf che partito da Zwickau, in Germania, ha raggiunto, senza ricaricare , Schaffhausen, in Svizzera, viaggiando per circa nove 9 ore lungo autostrade per il 44 per cento del viaggio e strade secondarie per il il restante 56per cento del tragitto. Un primato stabilito grazie al mezzo, certo, ma anche allo “stile di guida” del pilota che ha evitato di frenare ogni volta che è stato possibile, rilasciando l’acceleratore per far veleggiare la ID e affrontando in un modo molto particolare le rotonde: pochi metri prima, Egolf passava dalla modalità di marcia D alla N e faceva veleggiare l’auto, riducendo la velocità tramite il recupero dell’energia da parte del motore. Inoltre nei tratti autostradali, a volte ha utilizzato la scia dei camion che lo precedevano. Il risultato di tutte queste “strategie” è stato un consumo medio di appena 10,9 kWh/100 km, a fronte di una velocità media di 56 chilometri orari.superando di oltre100 chilometri l’autonomia ufficiale della vettura di 420 chilometri. Primo componente della futura gamma elettrica ID., la Volkswagen ID.3 viene costruita a Zwickau, grande fabbrica interamente convertita alla produzione di auto elettriche, con investimenti per circa 1,2 miliardi di euro. Una vettura elettrica “compatta ma spaziosa, con un design “attentissimo” alla resistenza aerodinamica”, ridotta ai minimi termini, come ha voluto sottolineare anche Egolf al suo arrivo a Schaffhausen ricordando che se il viaggio da record non è paragonabile all’uso quotidiano” sottolinea comunque la grande praticità della ID.3 nella vita reale”,frutto di alcune caratteristiche particolarmente apprezzabili: batteria ad alto voltaggio, motore efficiente, ricarica rapida, riconoscimento automatico delle rotonde e dei segnali di limite di velocità con rallentamento.