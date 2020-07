Il “matrimonio” fra Autostrade e ponte Morandi prosegue. Finché revoca non li separi…

Sarà ancora Autostrade a gestire il nuovo ponte Morandi. A dare la conferma sono stati sia il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso di un’intervista radiofonica, affermando di aver scritto lei stessa la lettera al sindaco Bucci in cui si precisa che “la gestione va al concessionario, che oggi è Aspi”, e che “però sulla vicenda c’è ancora l’ipotesi di revoca” sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che da Madrid, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, rispondendo alle domande dei cronisti italiani ha affermato che “finché non c’è una revoca, la gestione non può che essere nelle mani del concessionario, cioè Aspi”. Giuseppe Conte ha anche aggiunto di aver letto la dichiarazione della portavoce dei familiari delle vittime, in cui venivano chieste notizie urgenti sulla revoca, e di sottoscriverla in pieno e di voler agire “per evitare una situazione paradossale, assurda”.