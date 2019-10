Tasse sul gasolio, Tir pronti al fermo? Uggé: “Senza confronto non ci resta che lo scontro”

Chiusura “col botto” al 5° Forum internazionale del trasporto di Cernobbio, con l’annuncio di un possibile blocco nazionale del trasporto. A confermare il “pericolo”, nel caso “il Governo non dovesse fare immediatamente chiarezza sulla nuova manovra inserita nel decreto fiscale sul recupero delle accise per il gasolio da autotrazione, è stato il vicepresidente nazionale di Conftrasporto e Confcommercio che ha definito “discordanti” le dichiarazioni del Governo in quanto “si fa confusione tra una norma giusta, perché impedisce che qualcuno recuperi l’accisa su tutto il gasolio e non solo su quello per l’autotrazione, e questo è un principio che deve essere esteso a tutti, anche agli agricoltori immagino”. “Altro “, ha proseguito Paolo Uggè, “è punire un settore tra i meno inquinanti. È evidente che se da questo confronto si trova una strada per aiutare le imprese a essere ancora meno inquinanti di oggi e allo Stato di fare un’operazione giusta, perché noi siamo per il rispetto dell’ambiente, va bene: se viceversa, a differenza di quello fatto dalla ministra Teresa Bellanova, che è andata a confrontarsi con gli agricoltori, questo confronto non ci sarà, si mantiene una linea secondo noi insensata e credo che il presidente di Unatras, l’Unione delle federazioni dell’autotrasporto, convocherà nel giro di qualche giorno l’esecutivo e alla luce delle evoluzioni prenderemo decisioni, non escludendo la proclamazione del fermo del trasporto. Noi vogliamo evitare lo scontro attraverso il confronto”, ha concluso il vicepresidente di Conftrasporto Paolo Uggè, affermando, sul limite al consumo del gasolio sul quale uno può recuperare l’accisa, che “c”era evidentemente qualcuno che voleva fare il furbo, ma ci sono in tutti i settori personaggi che cercano di fare furbi e magari scaricano tutto il gasolio e quindi recuperano l’accisa anche su quello non utilizzato per l’ autotrasporto.o. Ma siccome ci sono dei parametri da rispettare è evidente che su questo aspetto è giusto intervenire e colpire tutti, sottolineo tutti, coloro che scaricano impropriamente tutto il gasolio consumato”.