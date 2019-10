Forum di Cernobbio: così viaggeranno i trasporti fra guerre dei dazi, sostenibilità, automazione…

La guerra dei dazi, i fabbisogni logistici e la digitalizzazione dei controlli, il trasporto e la sostenibilità, i porti e l’automazione: sono alcuni dei grandi temi al centro della quinta edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto organizzato da Confcommercio, in collaborazione con Ambrosetti, che si svolgerà lunedì 21 e martedì 22 ottobre al Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio, in provincia di Como. Un forum che metterà sotto le lenti del microscopio lo scenario economico internazionale con i suoi cambiamenti, con le manovre da compiere per non restarne esclusi, analizzate da alcuni fra i più grandi esperti: come Michele Boldrin (docente di Economia alla Washington University di Saint Louis), Emiliano Brancaccio (docente di Economia all’ Università del Sannio), Carlo Maria Ferro (presidente di Ice, l’Istituto peril commercio estero), Maurizio Gentile (amministratore delegato di RFI), Andrea Giuricin (docente di Economia dei trasporti allì Università di Milano Bicocca), Stefano Messina (presidente di Assarmatori), Benedetto Mineo (direttore, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), Fabrizio Palenzona (presidente di Conftrasporto), protagonisti dei dibattiti in calendario lunedì 21. O come Alberto Bertone (presidente e amministratore delegato di Fonti di Vinadio), Franco Fenoglio (presidente della Sezione veicoli industriali di Unrae, Luigi Merlo (presidente di Federlogistica), Gianni Murano (presidente di Esso Italiana), Tareq Rajjal (manager di Amazon Transport Services), Riccardo Stabellini (direttore internazionale di Barilla Group), Guy Vankrunkelsven (direttore di Cepa, Porto di Anversa), chiamati a salire sul palco dei relatori invece martedì 22. Relatori pronti a tornare a sedersi poi in platea, insieme a centinaia di imprenditori e rappresentati delle istituzioni, ad ascoltare gli interventi di altri attesissimi protagonisti della due giorni: il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli; il vice ministro dell’Economia e delle finanze, Laura Castelli; il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.