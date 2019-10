Allarme sicurezza stradale, #FORUMAutoMotive denuncia gli ennesimi ritardi della politica

Torna a suonare la sirena dell’allarme sicurezza sulle strade italiane. Lo fa dal salone dell’Enterprise Hotel in Corso Sempione 91, a Milano, che il 29 ottobre a Milano, dalle 9.00, ospiterà un nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore. Un appuntamento per parlare dell’allarme sicurezza sulle strade italiane, appunto, puntando i riflettori sui ritardi della politica ma “viaggiando” anche nei progressi dell’industria automotive. Un evento che avrà ospite il prefetto Roberto Sgalla, già direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato (al quale sarà consegnato il “Dekra Road Safety Award” per sottolineare l’impegno della Polizia di Stato sulle strade italiane) protagonista del “faccia a faccia” che chiuderà l’evento con Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, incentrato sulla necessità di promuovere l’educazione stradale in maniera efficace all’interno delle scuole e, al contempo, di imprimere un giro di vite, con sanzioni ancora più dure per i comportamenti più a rischio. Ma fra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Michele Crisci, presidente e amministratore delegato di Volvo auto Italia, azienda premiata in occasione dei 60 anni dall’invenzione della cintura di sicurezza a tre punti, innovazione che proprio la casa automobilistica svedese ha messo a disposizione di tutti i produttori. I riconoscimenti saranno consegnati da Toni Purcaro, presidente Dekra Italia.