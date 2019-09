Il primo augurio alla neoministra? “Che possa far capire a tutti l’importanza di strade e trasporti”

La prima donna nella storia d’Italia a guidare il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti merita un augurio particolare. Come quello che Paola De Micheli, chiamata a sostituire Danilo Toninelli, ha ricevuto dal vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggè che ha voluto unire alle felicitazioni, espresse a nome delle numerose imprese aderenti, l’augurio che la neo ministra “riesca a far comprendere il significato e il peso del settore nell’economia e nella crescita del nostro Paese, e l’importanza delle connessioni che si realizzano (anche) con le grandi opere”. Un augurio al quale si è aggiunta l’immediata disponibilità “ad affiancare il ministro in ogni iniziativa che si ponga l’obiettivo, non facile, di fare emergere questa poco conosciuta evidenza. I trasporti e la logistica sono fondamentali per garantire sviluppo e competitività all’Italia”, ha concluso paolo Uggè, augurando buon lavoro all’intero nuovo esecutivo.