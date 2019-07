Dopo aver lavorato duramente per garantire una buona somma per le deduzioni forfettarie 2018 in favore dei piccoli imprenditori del settore autotrasporto, colonna portante del comparto il Governo ora è pronto a proseguire il proprio lavoro a favore del mondo dell’autotrasporto “con incentivi al rinnovo parco mezzi per più competitività e sostenibilità”. Ad annunciarlo, come sempre via twitter, è il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.