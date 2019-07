Spese non documentate per l’autotrasporto, è possibile dedurre 48 euro al giorno

La deduzione forfettaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2018 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è di 48 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. A comunicarlo sono i responsabili del ministero dell’Economia e delle Finanze precisando che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.