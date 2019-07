La Lega pronta a chiedere la guida del ministero alle Infrastrutture e ai trasporti?

No crisi di Governo ma sì a un nuovo rimpasto con Matteo Salvini pronto, dopo aver fatto il passo indietro sul commissario Ue per il quale era in corsa Giancarlo Giorgetti, a chiedere per se più ministeri, a partire da quello alle Infrastrutture e ai Trasporti guidato oggi dall’esponente del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli? A far circolare, a tutta velocità, nei palazzi romani l’ipotesi è bastata una manciata di parole del vicepremier e responsabile del Viminale: “Alcuni ministri grillini non sono all’altezza” accendendo i riflettori, in attesa di un chiarimento tra Di Maio, Salvini e il premier Giuseppe Conte, in particolare su Danilo Toninelli anche alla luce dello scontro sulla gronda di Genova che il ministro in carica ha bocciato. Un ministero, quello delle Infrastrutture e i Trasporti , che la Lega sarebbe intenzionata a richiedere con forza, e che potrebbe ottenere anche grazie alla posizione sempre più difficile dell’ex impiegato assicurativo di Cremona finito più volte nel mirino anche del “fuoco amico”.