Caso Brennero, costi minimi, pagamenti: il ministero è pronto a incontrare l’autotrasporto

Il caso Brennero, con divieti imposti dall’Austria ai tir italiani carichi di merci destinate al mercato europeo; i costi minimi per la sicurezza della circolazione stradale; i tempi di pagamento da parte della committenza alle imprese di autotrasporto: sono questi i temi al centro dell’incontro fra i rappresentanti del ministero per le Infrastrutture e i trasporti e quelli delle associazioni di categoria convocate a Roma il 23 luglio alle15.30. Un incontro richiesto da tempo ormai dai rappresentanti della categoria che a più riprese hanno denunciato il mondo politico d’aver dimenticato un settore fondamentale per l’economia del Paese come quello dell’autotrasporto. L’incontro, fortemente voluto e promosso da Unatras, sarà l’occasione per far ripartire il dialogo sui problemi dell’autotrasporto merci, seguendo la mappa delle priorità tracciate dal coordinamento unitario dell’associazione?