Commissione trasporti, i “conducenti” di Lega e M5S non si presentano e i lavori non partono

Lavori della Commissione Trasporti a Montecitorio fermi per assenza (ingiustificata?) dei “conducenti”. A denunciarlo è Raffaella Paita, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, spiegando che “la commissione Trasporti era convocata per le ore 9.30, ma il presidente Alessandro Morelli (Lega) e il vicepresidente Diego De Lorenzis (M5s) non si sono presentati e il relatore e’ stato costretto ad andarsene. Ecco come non lavora la maggioranza gialloverde”, ha sottolineato Raffaella Paita, “”non e’ solo l’Aula della Camera impossibilitata a svolgere i suoi lavori, come ieri ha ampiamente dimostrato il gruppo del Partito democratico chiedendo l’intervento del Presidente Fico. La stessa situazione vivono le commissioni”. Un caso di “malapolitica” ribadito, con un tweet, anche dal deputato Pd Andrea Romano, membro della commissione Trasporti di Montecitorio, che ha sottolineato come “i rappresentanti dell’Antitrust, l’Autorita garante della concorrenza e del mercato, abbiano abbandonato la commissione dopo un’ora di attesa. “Umiliazione del Parlamento da Lega e M5s”. “Siamo in Commissione Trasporti dalle 9.30 per audizione Antitrust. Non si presentano ne’ presidente commissione (Alessandro Morelli, Lega) ne’ vicepresidente (Diego De Lorenzis M5s). Tutto bloccato, figuraccia epocale #democraziasvuotata”, si legge su twitter.