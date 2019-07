Milano – Serravalle Scrivia, congelati per sei mesi gli aumenti dei pedaggi autostradali

Nessun aumento, almeno per altri sei mesi, sui pedaggi dell’autostrada A7 nella tratta in concessione da Milano a Serravalle Scrivia. Tangenziali, società che gestisce la tratta e che nelle scorse settimane aveva annunciato la sospensione degli aumenti per tutto l’anno sulle tangenziali milanesi, alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercate (A51 Tangenziale Est) e Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord) ha infatti confermato che non verrà applicato l’adeguamento tariffario sui pedaggi pari al 2,62 per cento, autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche sulla Milano a Serravalle Scrivia. “Ecco ancora una prova pratica di come, sui pedaggi autostradali, sia cambiato qualcosa nel rapporto tra Stato e concessionari privati, ovviamente a favore dei cittadini che viaggiano. Avanti cosi’!”, ha commentato su Facebook del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.